In Serie A per restarci: Praet torna in Italia (di nuovo) a parametro zero | Titolare per andare in Europa

Praet pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Championship. Il belga fa sul serio e si propone a parametro zero: in Italia per rimanerci

Probabilmente il meglio di se Dennis Praet lo aveva dato tra il 2016 e il 2019, quando ventenne e capitano dell’under 21 del Belgio – nel periodo d’oro della nazionale fiamminga – aveva fatto vedere grandi cose e un talento cristallino. Talento mai esploso definitivamente, a causa anche di aspettative piuttosto alte, anche se Praet tra Italia e Inghilterra ha messo insieme una carriera importante.

La sua ultima avventura, con il Leicester si è conclusa con la proiezione in Premier League, in una stagione da 97 punti per i foxies, anche se il centrocampista ha messo insieme solo 17 apparizioni e un assist a referto. La sua volontà sarebbe quella di tornare in Serie A, e a breve il suo contratto andrà in scadenza.

Due squadre su tutte sarebbero pronte a ingaggiarlo, per lui sarebbe un ritorno a casa il campionato italiano, che lo aveva lanciato nel calcio che conta, e Praet avrebbe già dato la sua disponibilità a firmare in estate. Ecco le sue parole durante una recente intervista.

Praet: “Voglio tornare in Serie A”

Il legame tra l’Italia e Praet rimane fortissimo. Lo aveva confermato lo stesso calciatore che prima dei festeggiamenti per il ritorno del Leicester in Premier League, aveva detto di volere fare ritorno in Serie A e di non avere paura di finire tra i parametri zero.

“L’Italia se arrivasse una chiamata ha la priorità, ho ancora il numero di telefono italiano, non l’ho mai cambiato”. Una dichiarazione d’amore, e una coerenza tattica, visto anche il rapporto con il tecnico Maresca che non gli ha fatto dimenticare le tattiche del campionato italiano. Adesso una squadra su tutte potrebbe farsi avanti. Stiamo parlando del Como di Fabregas.

Il Como a caccia di big

Come trapelato in questi mesi, il Como starebbe cercando una serie di calciatori già pronti per la categoria per puntare anche a qualcosa in più della salvezza. Praet, che le ultime stagioni le ha trascorse al Leicester, e che tanto bene aveva fatto in Serie A gli scorsi anni, potrebbe essere un profilo interessante per Fabregas, che punterebbe su di lui in quanto a classe ma anche per la sua esperienza.

Sul belga non solo la neopromossa Como, ma anche altre squadre della Serie A potrebbero inserirsi per la trattativa, visto che il suo contratto con le Foxies sta per scadere a giugno e tra poche settimane il giocatore si libererà a parametro zero. Nelle scorse settimane si era ipotizzato un suo ritorno al Torino, dopo le dichiarazioni del giocatore di volere tornare in Serie A.