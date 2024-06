Cosenza, UFFICIALE: Delvecchio e Ursino nuovi Ds e Dg

L’annuncio del Cosenza Calcio che nomina Gennaro Delvecchio come nuovo Direttore Sportivo è un momento significativo per il club. Delvecchio porta con sé una notevole esperienza sia in campo che fuori. La sua storia come giocatore in squadre di alto livello e successivamente come responsabile dei settori giovanili, e recentemente come Vice Direttore Sportivo all’Hellas Verona, dimostra una profonda conoscenza del calcio italiano e un’abilità nell’individuare talenti emergenti.

Il contratto biennale sottolinea una fiducia nel suo potenziale a lungo termine per costruire e migliorare la squadra. L’esperienza di Delvecchio nella massima serie italiana e il suo riconoscimento come miglior responsabile del settore giovanile potrebbero essere risorse preziose per il Cosenza, che probabilmente cerca di stabilizzarsi e crescere nei ranghi del calcio italiano.

Questa nomina potrebbe quindi rappresentare un importante passo avanti nella strategia di sviluppo del club, puntando su un profilo che combina esperienza, conoscenza del settore e una comprovata capacità di lavorare efficacemente con i giovani talenti.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Sig. Gennaro Delvecchio. Il Direttore Delvecchio, che si lega al Cosenza con un accordo biennale a partire dal primo luglio 2024, nella scorsa stagione ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Sportivo dell’Hellas Verona mettendo a frutto nella massima serie la sua attitudine nell’individuare calciatori talentuosi. Nato a Barletta è stato calciatore tra le altre di Sampdoria, Lecce , Catania e Bari, una volta lasciato il calcio giocato ha guidato i settori giovanili di Bari e Lecce meritando il riconoscimento di miglior responsabile del settore giovanile. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Gennaro Delvecchio nella famiglia rossoblù!”.

Di seguito il comunicato che annuncia Ursino Dg:

“Giuseppe Ursino è il nuovo Direttore Generale del Cosenza Calcio.

Calabrese di Roccella Jonica, storico Direttore Sportivo del Crotone, mette a disposizione della Società tutta la sua prestigiosa esperienza, caratterizzata da promozioni nella massima serie, scoperta di numerosi talenti e riconosciute capacità organizzative con cui potrà coordinare le diverse aree del Club.

Benvenuto Direttore e buon lavoro!”.