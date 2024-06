TMW: “Feralpisalò, Felici nel mirino del Sassuolo”

Mattia Felici sta vivendo un momento particolarmente interessante della sua carriera. Dopo essere stato riscattato dalla Triestina e aver firmato un contratto triennale con la Feralpisalò, la sua eccezionale stagione ha attirato l’attenzione di numerosi club. Come scrive “TMW” inizialmente monitorato da Frosinone, Empoli e Lecce, ora anche il Sassuolo si è fatto avanti, aumentando così le opzioni per il giovane talento.

Il Sassuolo, recentemente retrocesso in Serie B, è chiaramente focalizzato su una rapida risalita in Serie A, come evidenziato dalle parole dell’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali. L’inserimento di Felici nel progetto del Sassuolo potrebbe rappresentare un passo importante sia per il club che per il giocatore stesso, offrendo a quest’ultimo una piattaforma per continuare a crescere e dimostrare il suo valore in una squadra che punta a riconquistare la massima serie.

La concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Felici è significativa, ma il Sassuolo pare avere degli argomenti convincenti, tra cui la possibilità di un immediato impatto e una visione chiara del futuro sotto la guida di Fabio Grosso. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le trattative e quale decisione prenderà Felici, considerando le diverse opportunità che si stanno presentando.