In primavera ne parliamo con calma: DONNARUMMA TORNA IN SERIE A | Scatto improvviso e firma

Bomba assurda per il futuro del portiere della nazionale azzurra: a giugno è pronto a tornare in Serie A. E’ tutto già deciso.

Il mercato di gennaio sta per prendere il via ufficiale. Sarà una finestra come al solito molto calma, dove le società proveranno a cogliere al volo le occasioni. Difficile dunque, fatta eccezione per alcuni campionati come la Premier League, che vengano messi a segni grossi colpi da parte dei club.

Per questi bisognerà attendere la prossima estate. E nel dettaglio c’è un calciatore che più degli altri che potrebbe andare a cambiare squadra proprio a giugno prossimo. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, il quale a sorpresa si prepara a tornare nel nostro campionato.

L’ex estremo difensore del Milan infatti ha trovato un’intesa da definire a primavera prossima, e farà dunque ritorno nel bel paese. E la compagine per la quale difenderà i pali e a dir poco clamorosa.

Donnarumma pronto a fare le valigie: c’è la Serie A

In questa prima metà di stagione, soprattutto negli ultimi tempi, Luis Enrique ha schierato in diverse occasioni Matvey Safonov tra i pali, mettendo in panchina proprio Gianluigi Donnarumma. La cosa ovviamente non è stata molto gradita al numero uno della nazionale azzurra, che pensava di avere il posto fisso a Parigi.

Come se non bastasse poi a peggiorare la situazione c’è il mancato accordo sul suo rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2026. Gigio chiede troppo secondo il PSG, che a quelle cifre non proseguirà le trattative per il prolungamento. Ed è per queste motivazioni dunque che non è da escludere un suo addio in estate. E proprio a tal proposito la Serie A ha iniziato ad aprire le orecchie.

Le opzioni a disposizione del portiere azzurro

E’ cosa ovvia che qualsiasi club sarebbe interessato a Donnarumma. In Serie A però ci sono due opzioni che hanno maggior possibilità rispetto alle altre. Una riguarda l’Inter, dove Sommer è ormai in avanti con l’età, e ci sarebbe bisogno di un nuovo numero uno di livello.

L’altra invece vede il Napoli come possibile meta del giocatore. La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti separarsi da Alex Meret, e per sostituirlo sogna in grande. Al momento queste sono pure ipotesi, ma chissà se nei prossimi mesi non possano trasformarsi in qualcosa di più.