In Nicaragua il calcio va avanti, tra le polemiche. Ieri, si è giocata la sfida tra la Juventus FC (club di Managua) e il Real Madriz, che non è mai finita. Alla rete dell’1-0 della Juventus, gli avversari hanno dato vita ad una protesta. Il guardalinee aveva alzato la bandierina per evidenziare la posizione irregolare dell’attaccante, dunque i difensori si sono fermati. Tuttavia, l’arbitro ha ritenuto che il gol fosse regolare. Al 70′, i calciatori del Real Madriz hanno deciso di abbandonare il campo.