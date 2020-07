Secondo quanto riporta “Notizie.it”, quattro giovani ragazzi sono stati multati dai carabinieri della stazione di Castelveccana (Varese) per lesione delle regole anti-Covid, visto che si trovavano in quattro all’interno dello stesso veicolo. Invece di fermarsi dinanzi al posto di controllo, il conducente ha aumentato la velocità cercando di far perdere le tracce, ma i militari sono riusciti a rilevare il numero di targa del veicolo identificando così l’intestatario del veicolo. I ragazzi erano senza le mascherine non rispettando le minime regole di distanziamento, per questo motivo sono stati sanzionati con una multa di 373 euro.