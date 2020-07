«L’attenuazione del Coronavirus è una ipotesi sicuramente molto plausibile, che va però verificata, come tutte le ipotesi. Per quanto riguarda la tempistica di questa attenuazione – ha aggiunto Silvestri – al momento non sappiamo, ma c’è una mole di studio straordinaria che si sta sviluppando per capirlo. E’ un tema estremamente complesso dal punto di vista virologico. Quello che sappiamo da innumerevoli esempi nel campo della virologia è che i virus si adattano a una coabitazione con l’ospite. Ciò significa che i virus tendono, nel corso del tempo, ad attenuare la patogenicità, cioè tendono a causare malattie meno gravi. Questo è un fenomeno generale dei virus. A volte lo fanno più velocemente, altre più lentamente». Queste le parole del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta secondo quanto riporta “Fanpage”.