Il Venezia trionfa a Pisa, Olivieri: «Siamo stati bravi a vincere su un campo difficile»

Oggi pomeriggio il Venezia ha vinto 2 a 1 a Pisa grazie al gol al 92′ di Marco Olivieri. Il giocatore dei veneti ha parlato a Sky Sport nel post-partita rilasciando le seguenti parole, raccolte da Tuttomercatoweb.com:

«Sono molto contento. Venuto da un periodo non facile. Sono contento di essermi fatto trovare pronto. Credo che questo gol possa essere il primo di una lunga serie che serva alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Venire a Pisa e fare risultato non è mai facile. Questo è un campo caloroso e difficile. Eravamo stati bravi a portarci in vantaggio ma loro lo sono stati altrettanto a recuperarci. Poi siamo stati bravi noi alla fine a chiuderla. Adesso testa al Cittadella, sarà una gara ancora più difficile in quanto affrontiamo una squadra rognosa»