Il calcio italiano sta subendo una crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Il “Sole 24 ore” fa il punto della situazione su alcuni club di Serie A che rischiano la cessione per via della crisi.

Il calcio è di fronte a una rivoluzione, anche finanziaria: i soldi dei diritti tv serviranno alle società calcistiche per sopravvivere, ma al contempo si aprono nuove opportunità di investimento per i private equity, interessati a gestire una società calcistica come se fosse una «media company». Nelle discussioni, secondo i rumors, sarebbe emerso il progetto del fondo di costituire attorno all’Inter una «media company» in grado di far crescere il giro d’affari grazie ai diritti tv, Internet, merchandising e altro. I fondi quindi la potrebbero fare da padrone nel mercato, come il caso del Milan, la proprietà dei rossoneri infatti è del fondo Elliott.





Il Milan al momento non è in vendita, ma Elliott potrebbe decidere di cedere il club nel medio termine sulla base di una valutazione che, in base a quanto finora profuso (circa 700 milioni), si potrebbe attestare a circa 1 miliardo. «Cosa faranno i fondi? Attualmente (oltre all’Inter) Genoa, Sampdoria e Udinese sono le osservate speciali. Sui bianconeri si era focalizzato l’interesse di Searchlight. Sulla Samp invece era interessato il fondo inglese Aquilor. C’è infine il Genoa: un fondo internazionale avrebbe contattato negli ultimi giorni il presidente Enrico Preziosi per una due diligence sui conti del club per un possibile investimento in maggioranza.