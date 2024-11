Il Secolo: “Spezia verso il Palermo, oggi gli esami per Kouda. Mateju…”

Oggi Rachid Kouda sarà sottoposto a un controllo medico per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia subito nella sfida contro il Sudtirol. Come riportato da Il Secolo XIX, Luca D’Angelo aveva tranquillizzato sull’entità del danno, ma il centrocampista potrebbe essere costretto a un paio di giorni di lavoro differenziato per non rischiare ricadute. Kouda era tornato titolare dopo mesi, con l’ultima presenza dal primo minuto risalente al 20 aprile contro la Sampdoria. Per lui, finora, solo 39 minuti in stagione: 27 domenica scorsa e 12 contro il Brescia.

La squadra riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio sui campi comunali di Follo, con una settimana di preparazione tipo prima della trasferta di Palermo. Gli aquilotti partiranno sabato pomeriggio, con un volo da Pisa, dopo la rifinitura mattutina.

Per la sfida contro il Palermo, è previsto il ritorno tra i titolari di Nicolò Bertola, rimasto a riposo contro il Sudtirol per le fatiche accumulate con la Nazionale Under 21 e per la situazione di diffida. Il rientro del difensore potrebbe portare allo spostamento sull’esterno di Mateju, mentre sulla corsia si prevede un ballottaggio tra Reca ed Elia per una maglia da titolare.

La prevendita dei biglietti per il match è già iniziata, con grande attesa per la trasferta siciliana, in cui il tecnico D’Angelo spera di recuperare tutti gli effettivi per affrontare una gara cruciale.