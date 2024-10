Il Secolo: “Samp, Palermo e Cremonese. Le grandi favorite della B in difficoltà”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulle favorite per la promozione in B.

È una sosta di campionato complessa per Sampdoria, Palermo e Cremonese, tre delle grandi favorite della Serie B, protagoniste di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Due delle tre squadre hanno già cambiato allenatore: la Sampdoria ha sostituito Andrea Pirlo con Sottil dopo il terzo turno, mentre la Cremonese ha esonerato Stroppa, rimpiazzato da Corini dopo un pareggio casalingo contro il Bari che ha lasciato i grigiorossi con soli 11 punti su 24 disponibili. Anche il Palermo ha 11 punti, ma Dionisi, nonostante le difficoltà, ha ricevuto la fiducia della proprietà (City Group).

Solo due mesi fa, queste squadre erano tra le principali favorite per la promozione, circondate da un entusiasmo palpabile. La Sampdoria e il Palermo, infatti, occupano i primi due posti nella classifica degli abbonamenti stagionali in B, con rispettivamente 19.405 e 13.680 tessere, mentre la Cremonese si attesta settima con 6.313 abbonamenti.

Nonostante i mercati estivi molto apprezzati, i risultati tardano ad arrivare. La Sampdoria ha rivoluzionato la rosa con giocatori d’esperienza come Coda e Tutino, protagonisti nella scorsa stagione con 36 gol complessivi. Anche il Palermo ha apportato significativi cambiamenti, tra cui l’arrivo di Verre e l’acquisto di Le Douaron dal Brest. La Cremonese ha puntato su Vandeputte, uno dei migliori giocatori dello scorso campionato.

Tuttavia, le tre squadre hanno iniziato la stagione in modo deludente. La Sampdoria, dopo il ko contro il Cosenza alla quarta giornata, è stata ultima in classifica, evento mai accaduto nella sua storia. Ora è quindicesima con 8 punti, frutto di quattro sconfitte in otto gare. Nonostante manchino ancora 30 giornate, per puntare alla promozione diretta la squadra dovrà migliorare sensibilmente i propri risultati. Il presidente Manfredi ha dichiarato: «Per noi questo è l’anno. Abbiamo fatto investimenti importanti e vogliamo dimostrare di essere all’altezza».

Il Palermo, con tre punti in più della Samp, è ancora in fase di costruzione. Le Douaron, pagato 4 milioni, non ha ancora trovato la sua dimensione tattica, mentre Blin e Gomis sono stati colpiti da gravi infortuni. Brunori, capocannoniere nelle ultime stagioni, ha segnato solo un gol e il modulo 4-3-3 di Dionisi è stato messo in discussione, soprattutto per la rigidità nel gestire i cambi.

La Cremonese ha già deciso di cambiare rotta, esonerando Stroppa dopo una serie di risultati deludenti e affidandosi a Corini, che potrebbe abbandonare il 3-5-2 per un modulo più offensivo, come il 4-3-3 o il 4-3-1-2, per valorizzare al meglio il potenziale offensivo del team.

Nel frattempo, anche il Cittadella ha optato per un cambio di allenatore, sollevando dall’incarico Edoardo Gorini dopo la sconfitta per 6-1 contro il Sassuolo. I neroverdi, guidati da Fabio Grosso, sono oggi i principali favoriti per uno dei due posti che garantiscono la promozione diretta, soprattutto con il rientro di Berardi.