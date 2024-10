Tuttosport: “Palermo, così non va. Dionisi studia la riscossa”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo e su Dionisi che studia la riscossa.

Il Palermo ha ancora una settimana per prepararsi e schiarirsi le idee in vista della ripresa del campionato, dopo un inizio con il freno a mano tirato. Durante questa pausa, Dionisi sta cercando di plasmare la squadra, nonostante l’assenza di cinque giocatori impegnati con le rispettive nazionali e diversi infortuni. Il tecnico continua a lavorare intensamente con i giocatori a disposizione, perché la sfida in casa del Modena, al ritorno in campo, sarà cruciale: vietato sbagliare.

Il Palermo è atteso da venti giorni intensi, con cinque partite che potrebbero rappresentare un punto di svolta per la stagione. Tre di queste sfide si giocheranno in trasferta e due in casa, tutte contro avversarie abbordabili sulla carta: Modena, Reggiana, Mantova, Cittadella e Frosinone.

Per fare il salto di qualità, Dionisi dovrà trovare l’equilibrio giusto e scegliere con cura gli uomini da mandare in campo. Tra i giocatori da cui il tecnico si aspetta una reazione ci sono Brunori e Le Douaron. Il capitano, che negli ultimi anni era una stella della squadra, ha finora deluso, segnando solo un gol (su rigore contro la Juve Stabia) e finendo spesso in panchina, scavalcato da Henry nelle gerarchie. Tuttavia, la rinascita del Palermo passa anche dal ritorno ai vecchi fasti di Brunori.

Anche da Le Douaron, l’acquisto più costoso del mercato estivo, ci si aspetta di più. Il giocatore, pagato oltre 4 milioni al Brest, finora non ha inciso come previsto e per permettere al Palermo di decollare sarà necessario il suo contributo.