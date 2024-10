Gazzetta dello Sport: “È una B giramondo. Sono 50 i convocati nelle nazionali”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui calciatori di B impegnati con le rispettive nazionali.

In questa sosta dedicata alle nazionali, ben 50 giocatori provenienti dalla Serie B sono in giro per l’Europa e il mondo, rappresentando una significativa presenza internazionale. Un numero più ampio rispetto alla pausa di settembre, che dimostra la crescita di un campionato sempre più seguito a livello globale. Tuttavia, per gli allenatori, l’ampia delegazione porta con sé la speranza che i giocatori tornino tutti integri.

Focus sugli Azzurrini

La Serie B si conferma un serbatoio privilegiato per le nazionali italiane, dalla Under 21 in giù. Sono 14 i convocati totali, tra cui Francesco Pio Esposito, attaccante del Verona in prestito allo Spezia, che è uno dei punti di riferimento dell’Under 21 di Carmine Nunziata. Esposito è reduce da una doppietta in amichevole contro il Livorno e da quattro gol in campionato che hanno dato slancio alla sua squadra.

Anche Bernardo Corradi e Alberto Bollini hanno attinto dalla Serie B per le rispettive Under 20 e Under 19. Fortini della Juve Stabia, ad esempio, è stato protagonista nel 3-3 contro il Galles con un gol decisivo.

Protagonisti internazionali

Oltre agli italiani, ci sono diversi protagonisti della Serie B in giro per l’Europa. Cristian Shpendi, con l’U21 albanese, giocherà contro l’Armenia prima di tornare a Cesena. Nel frattempo, il norvegese Kristian Thorstvedt, del Sassuolo, è rimasto in panchina nella sfida di Nations League contro la Slovenia, mentre Jasmin Kurtic del Südtirol ha toccato quota 95 presenze con la nazionale slovena.

Viaggi internazionali e logistica

Tra i viaggi più lunghi, quello dell’australiano Hrustic della Salernitana, che ha giocato pochi minuti ad Adelaide contro la Cina e ora è atteso in Giappone per la sfida contro i Samurai Blue. Anche il palermitano Lund è volato oltre oceano per il doppio test degli Stati Uniti contro Panama e Messico.

Numerosi anche i giocatori impegnati nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa 2025, con la delegazione più ampia proveniente dal Frosinone, tra cui i fratelli Oyono (Gabon), Darboe (Gambia) e Machin (Guinea Equatoriale). Questa situazione rappresenta una sfida per Vivarini e gli altri allenatori, che devono fare a meno di tanti giocatori in un momento delicato della stagione.

Rientri e infortuni

Tra i rientri, si segnala Cichella (Italia U20) a Frosinone e Bronn (Tunisia) a Salerno, mentre Inzaghi avrebbe preferito trattenere Mlakar, convocato dalla Slovenia solo per una visita medica a causa di un infortunio.