Gds: “Palermo, in trasferta la marcia è già da A. E al Braglia si va a caccia del poker”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo formato trasferta.

Il Palermo di Dionisi è la squadra con il miglior rendimento esterno del campionato di Serie B. In cinque gare giocate lontano dal Barbera, i rosanero hanno ottenuto tre vittorie consecutive dopo due sconfitte iniziali, raccogliendo un totale di 9 punti che li pone in cima a questa speciale classifica. Sebbene non tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite in trasferta, la media punti del Palermo è comunque impressionante, con quasi due punti per partita.

Nonostante l’avvio difficile con due sconfitte sui campi di Brescia e Pisa, i rosanero hanno rialzato la testa con tre successi di fila. La prima vittoria è arrivata allo stadio Zini, dove il Palermo ha superato la Cremonese con un 1-0 in una gara difficile, decisa da un guizzo di Insigne. La vittoria contro una formazione forte come la Cremonese, candidata alla promozione in Serie A, ha rappresentato tre punti cruciali.

Le vittorie successive sono state più convincenti. Il Palermo ha battuto la Juve Stabia per 3-1, chiudendo la partita già nel primo tempo con i gol di Segre e Henry. Nella ripresa, nonostante un gol dei campani che riapriva il match, la squadra di Dionisi ha mostrato maturità, chiudendo la partita con un rigore trasformato da Brunori. Contro il Südtirol, la squadra rosanero ha reagito con determinazione dopo il pareggio di Casiraghi, trovando poi le reti decisive di Diakité e Insigne per il 3-1 finale.

Con 7 gol segnati in trasferta, il Palermo è il terzo miglior attacco esterno del campionato, dietro solo a Cremonese e Sampdoria. Tuttavia, la squadra di Dionisi ha subito solo 5 gol in trasferta, contro i 6 della Cremonese e gli 8 della Sampdoria, con tre di queste reti incassate nelle prime due partite.

Attualmente, considerando solo le gare esterne, il Palermo è davanti a squadre come Sassuolo (4 partite) e Juve Stabia (5 partite), entrambe con 8 punti. Più indietro, a quota 6, ci sono Cremonese, Pisa, Südtirol e Cittadella. I numeri mostrano come il Palermo sia riuscito a imporsi fuori casa contro squadre che hanno cercato di giocare a viso aperto, a differenza di quanto accade al Barbera, dove i rosanero faticano di più contro avversari più accorti.