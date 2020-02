Il Savoia vola in Sicilia verso l’importante sfida contro l’FC Messina. A confermarlo sono gli stessi canali social dei bianchi che hanno pubblicato un video dell’arrivo dei ragazzi di Parlato in territorio siciliano i quali, nella giornata di ieri, si sono allenati nel comune di Belpasso in provincia di Catania. Inoltre, il post in questione presenta la seguente didascalia: “Volare alto, attraversando contemporaneamente nuvole e paure. Viaggiare, dentro se stessi, per scoprire di poter arrivare più lontano di quello che gli altri pensano. Vola Savoia, vola!” Ecco qui di seguito il post.