Il Savoia sta pianificando la serie C. Stando a quanto riferito da “Solosavoia.it”, la famiglia Mazzamauro è pronta al grande salto e per questo è in contatto con numerosi imprenditori italiani per nuove sponsorizzazioni che permettano all’attuale proprietà di affrontare il professionismo nel migliore dei modi, con basi solide e durature. Da tempo Mazzamauro ha volto il suo interesse ad accompagnamenti pubblicitari al di fuori del territorio torrese. Imprenditori siciliani, del Nord ed anche del Centro sono interessati al brand Savoia e per questo diverse trattative sono in corso ma proseguono, come giusto che sia, nella massima segretezza. Tutto comunque passa per il ripescaggio tra i professionisti che il Savoia attende a momenti. Bisognerà aspettare il prossimo Consiglio Federale di inizio giugno per la porre la prima pietra con la presentazione della L.N.D. della graduatoria ripescaggi che vede il Savoia formalmente secondo ma sostanzialmente primo per la questione stadio.