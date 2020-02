L’edizione odierna de “Il Roma” esalta la vittoria del Savoia sul Licata, riportando le dichiarazioni forti del presidente onorario Alfonso Mazzamauro. Un 4-0 pesante quello inflitto dagli oplontini. «Non ci possiamo permettere di pareggiare, dobbiamo fare 10 vittorie per centrare l’obiettivo. Sarà una guerra fino alla fine. Dopo la vittoria di oggi il pensiero va inevitabilmente a quanto perso per strada. Oggi la squadra aveva bisogno di capitalizzare e ci è riuscita. Dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso: non spero nelle disgrazie altrui, guardiamo in casa nostra e spero che il match contro il Roccella sia stato un fatto a sé stante. Messina? È tra le quattro squadre più forti del campionato, però andremo lì per vincere. Lo segue l’attaccante De Vena: «Qui come all’Avellino? Lo spero perché potrebbe essere un bel successo recuperare dal meno sette in classifica. L’anno scorso non giocammo contro il Palermo ed eravamo a meno dieci, ma ci possiamo ancora credere».