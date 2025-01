Corriere dello Sport: “Il re degli avvocati per difendere il Manchester City. Parcella da diecimila sterline all’ora”

Secondo il Corriere dello Sport, il Manchester City sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, con problemi sia sul campo che fuori.

Crisi di risultati

Nonostante il recente 2-0 sul Leicester con i gol di Savinho e Haaland, la squadra di Pep Guardiola resta in difficoltà. In Premier League, ha vinto solo due delle ultime dieci partite, raccogliendo otto punti e subendo diciassette reti. Dopo diciannove giornate, è sesta con 31 punti, nove in meno rispetto allo scorso anno e ben quattordici dal Liverpool capolista, che deve ancora recuperare il derby con l’Everton.

La stagione 2023-24 ha già visto il City incassare nove sconfitte tra campionato e Champions, a fronte delle cinque perse nelle 59 gare dello scorso anno. In Europa, occupa il ventiduesimo posto e si giocherà l’ingresso ai playoff contro PSG e Bruges. È stato inoltre eliminato dalla Coppa di Lega per mano del Tottenham.

Infortuni e calo di rendimento

Guardiola deve fare i conti con numerosi problemi: il lungo stop di Rodri per la rottura del crociato, l’infortunio di Ruben Dias e la flessione di giocatori chiave come Gvardiol, Foden, Ederson e Stones. Anche Walker, De Bruyne e Grealish hanno deluso, mentre Haaland ha segnato solo due gol nelle ultime otto partite.

La battaglia legale

Fuori dal campo, il City è alle prese con un processo legale riguardante presunte violazioni del Fair Play Finanziario e contratti di sponsorizzazione irregolari firmati dall’Abu Dhabi United Group.

L’inchiesta, partita nel 2018 dopo le rivelazioni di “Der Spiegel” e Football Leaks, copre quattordici anni di gestione e ha visto salire le accuse da 115 a 130 infrazioni. Il processo, avviato il 16 settembre presso l’International Dispute Resolution Centre di Londra, si è concluso il 9 dicembre. La sentenza è attesa tra il 27 gennaio e la metà di marzo e potrebbe portare a sanzioni economiche, penalizzazioni in classifica e persino alla retrocessione in Championship.

Lo sceicco Mansour ha affidato la difesa a David Pannick, celebre avvocato con una parcella da diecimila sterline all’ora. Pannick era già riuscito ad annullare la squalifica dalle competizioni UEFA nel 2020.

Guardiola e il mercato

Nonostante le difficoltà, Guardiola ha rinnovato fino al 2027, senza clausole di rescissione. “Non mi arrendo, resto qui”, ha dichiarato al Guardian, sottolineando la volontà di risollevare la squadra.

Sul mercato, il City cerca rinforzi. Per sostituire Rodri, Guardiola ha provato Kovacic, Matheus Nunes e Grealish, ma senza successo. Tra gli obiettivi principali ci sono il brasiliano Bruno Guimarães del Newcastle e Martin Zubimendi della Real Sociedad.

Per la difesa, il primo nome è Marc Guehi del Crystal Palace, già nazionale inglese. Intanto, il ds Txiki Begiristain lascerà a luglio e sarà sostituito da Hugo Viana, artefice dei successi dello Sporting Lisbona.

Stagione da salvare

Con una rosa in difficoltà e una battaglia legale ancora aperta, il Manchester City dovrà trovare soluzioni rapide sul mercato per evitare una stagione fallimentare, mentre l’avvocato Pannick proverà a vincere la sfida in tribunale.