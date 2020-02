L’edizione odierna de “Il Quotidiano del Sud” si sofferma sul cammino del Palermo, confrontandolo con quello del Bari della scorsa stagione. La vittoria dei rosa sul campo della Cittanovese e il contemporaneo pareggio del Savoia col Roccella, liquidano ogni ragionamento sulla conquista del titolo. Gli uomini di Pergolizzi, a dirla tutta, non brillano nemmeno allo stadio “Morreale-Proto”. Il Palermo non è il Bari, è evidente. Ma forse il Savoia non è la Turris. In ogni caso, mancano undici giornate alla fine della stagione, in cui può succedere di tutto.