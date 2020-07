Alberto Villani, pediatra del Bambino Gesù di Roma e presidente della Società italiana di pediatria, ribadisce l’importanza della mascherina anche fra i più piccoli. Ecco le sue parole riportate da “Repubblica.it”: «I bambini possono essere contagiosi come gli adulti. Hanno sintomi più lievi, ma nella trasmissione giocano un ruolo attivo, come avviene per tutte le infezioni respiratorie. Mascherine? Come Società italiana di pediatria la raccomandiamo dai tre anni. Se a scuola sono distanti, seduti al loro banco e tranquilli, possono toglierla. Ma durante la ricreazione o il gioco insieme è buona norma indossarla»