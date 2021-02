Protagonista d’eccezione per il nuovo appuntamento della rubrica targata Ilovepalermocalcio “Il Palermo visto dai tifosi”. Oggi abbiamo fatto una chiacchierata con Giorgia Buzzetta, vincitrice del contest organizzato dal club rosanero e speaker per un giorno al “Renzo Barbera” in occasione di Palermo-Catanzaro. Dopo pochi minuti dal fischio finale del match, Giorgia, ci ha raccontato le sue sensazioni ed emozioni di quella che è stata un’esperienza indimenticabile, ma non solo. Ecco le sue parole:

Parlaci un po’ di questa esperienza da speaker vissuta oggi al “Renzo Barbera”…





«Che dire, emozione allo stato puro! Per me è stata un’esperienza tutta nuova che porterò per sempre nel cuore»

Com’è stato annunciare il gran gol di Floriano?

«È stata un’emozione indescrivibile: un connubio tra paura di sbagliare e adrenalina per il gol»

Come hai reagito quando il club ti ha comunicato la vittoria?

«Inizialmente ero incredula. Dalla felicità ho iniziato ad urlare. Ci ho messo un po’ ad assimilare il fatto che sarei stata speaker per un giorno»

Da tifosa e soprattutto abbonata, che effetto ti ha fatto vedere il Barbera vuoto?

«Un vero e proprio senso di vuoto. Vedere quegli spalti e quei sediolini nei quali anche io fino a un anno fa sedevo essendo abbonata, completamente vuoti mi ha creato un profondo senso di tristezza»

Purtroppo la tua bella esperienza da speaker non ha coinciso con una vittoria…

«Sicuramente è stata una partita combattuta fino all’ultimo. I giocatori hanno cercato di recuperare fino al fischio finale, purtroppo senza riuscirci. Ho gioito con loro per il gol di Floriano e ho sofferto per la sconfitta»

Qual è il tuo pensiero, invece, sul campionato che sta disputando il Palermo?

«Certamente i risultati ottenuti fino ad ora non sono quelli che ci aspettavamo noi tifosi. Ma il campionato non è ancora concluso ed io spero che possa arrivare una serie di risultati positivi tali da portarci nelle posizioni che meritiamo»

C’è un calciatore che oggi ti ha sorpreso maggiormente?

«Sarebbe scontato dire Floriano per il gol…e che gol, aggiungerei! Oggi mi è piaciuta molto la prestazione di Andrea Accardi, da vero palermitano»

Da chi invece ti saresti aspettata di più?

«Direi che mi sarei aspettata qualcosa di più da Lucca. Speravo davvero ti poter annunciare un suo gol oggi»

Tornando a parlare di te, da quanto tempo sei abbonata?

«Seguo i colori rosanero da tanto tempo, ma mi sono abbonata solo dal primo giorno del nuovo Palermo: ho sposato il progetto della nuova società in quanto mi ha trasmesso un forte senso di appartenenza che non sentivo da un po’».

Qual è il tuo ricordo più bello legato ai colori rosanero?

«Ce ne sarebbero tanti, ma giusto per restare in tema cito la partita con le leggende che dava inizio alla nuova era rosanero: vedere in campo vecchie glorie e il futuro del Palermo mi ha trasmesso emozioni indescrivibili»

Il più brutto invece?

«Il ricordo più brutto è stato il venire a conoscenza della chiusura totale ai tifosi degli stadi».