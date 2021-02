L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul ritorno alla vittoria del Palermo.

Battuto il Bisceglie 3-1, grazie ad una doppietta di Lucca e alla rete di testa di Luperini. Decisivo l’apporto del capitano Santana.





Finalmente un sorriso, con i rosa che tornano in zona playoff. La squadra di Boscaglia è stata brava a non disunirsi dopo la rete del vantaggio ospite siglata da Rocco. «Ma se non daremo continuità a questa vittoria – spiega Boscaglia – non avremo fatto niente».