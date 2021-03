Questa la nota del Palermo dopo la notizia della scomparsa del vice allenatore della Cavese Vanacore:

“Il Palermo si stringe attorno alla famiglia di Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese, prematuramente scomparso in queste ore a causa del Covid-19. Una grave perdita per il mister Campilongo, per la squadra e per tutto il mondo dello sport. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la società rosanero”.