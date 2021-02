Palermo ad un passo dall’impresa questo pomeriggio contro la capolista Ternana. Allo stadio “Renzo Barbera” il match si è concluso 1-1, ma a sbloccarlo erano stati i rosanero al 46′ con Lucca. Dal canto loro gli ospiti hanno pareggiato i conti con l’ex Falletti al minuto 73. Buona partita comunque disputata dagli uomini di Boscaglia, che salgono a quota 27 punti. La Ternana invece resta ancora imbattuta e va a 57 lunghezze. Di seguito la cronaca della sfida targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: si parte, il Palermo batte il calcio d’inizio. Al 3′ scambio sulla destra tra Kanoute e Accardi, il difensore rosanero serve De Rose che passa il pallone al numero 20 che cade dentro l’area ma è tutto regolare. Al 6′ il primo calcio di punizione è per il Palermo, fallo su Valente: sugli sviluppi del calcio piazzato il direttore di gare fischia fallo in attacco e la Ternana può ripartire.





Al 10′ l’ex rosanero Falletti ruba palla a Somma e prova a involarsi verso l’area di rigore del Palermo ma viene fermato in modo regolare. Pochi secondi più tardi Kanoute guadagna un calcio di punizione da posizione molto interessante: da circa 20 metri si incarica della battuta Valente, che tira direttamente in porta ma va alto sopra la traversa. Al 12′ occasione per il Palermo: Crivello lancia Lucca che corre palla piede in area, si ritrova a tu per tu con Iannarilli e calcia di potenza col destro, ma la sfera impatta subito sull’estremo difensore rossoverde.

Al 18′ si fa vedere la Ternana con Defendi che supera De Rose e in area crossa per l’accorrente Furlan che colpisce di testa: palla fuori. Su capovolgimento di fronte Valente atterra in area, i rosanero vorrebbero il calcio di rigore ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Al 23′ occasionissima per il Palermo: bello scambio tra Valente e Crivello, il difensore rosanero entra in area e da posizione defilata prova a battere Iannarelli che in uscita però blocca il tentativo.

Al 29′ punizione per il Palermo. Batte De Rose dall’altro lato del campo per Somma che di testa la mette in mezzo, ci arriva Lucca sempre di testa: palla di poco alta sopra la traversa. Al 30′ doppio cambio per Lucarelli: fuori Defendi e Partipilo, dentro Laverone e Peralta. Al 32′ ancora un atterramento in area di rigore della Ternana, questa volta è toccato a Luperini: tutto regolare per l’arbitro. Al 33′ la Ternana si affaccia in area di rigore avversaria, traversone dalla sinistra che supera tutti, si avventa sulla sfera dal versante opposto Peralta che la rimette in area e Somma allontana il pericolo.

Al 44′ punizione in favore della Ternana: batte Vantaggiato direttamente in porta, Pelagotti respinge con il piede poi il direttore di gara ferma l’azione per fuorigioco di Damian. Un minuto più tardi punizione per il Palermo: batte Lucca e la palla colpisce la barriera, ma l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Palermo-Ternana 0-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO: inizia la ripresa ed è subito cambio per il Palermo, dentro Silipo fuori Kanoute. GOL PALERMO AL 46′! Partono aggressivi i rosanero e su un’azione iniziata da Valente, trovano il gol dopo pochi secondi dall’avvio della ripresa con Lucca che di testa insacca un pallone crossato da Accardi. Palermo-Ternana 1-0.

Al 55′ bell’azione dei rosanero con Silipo che di prima serve Odjer, il numero 19 la dà a Lucca che dal fondo del campo lascia partire un cross fuori misura. Un minuto più tardi giallo per Odjer e punizione per la Ternana da circa 30 metri: battePalumbo, direttamente tra le braccia di Pelagotti. Al 60′ altro doppio cambio per Lucarelli: fuori Vantaggiato e Furlan, dentro Raicevic e Ferrante. Si fa male alla coscia Accardi al minuto 66, necessario l’intervento dei sanitari che chiedono il cambio: pronto ad entrare Doda.

Al 67′ dentro anche Broh per Odjer. Al 72′ cross perfetto di Valente per Broh che calcia a botta sicura ma Iannarilli gli dice di no. Passa appena un minuto e la Ternana trova il pareggio con Falletti, complice la difesa rosanero. Palermo-Ternana 1-1. Al 79′ dentro Floriano per Valente, al minuto 81 dentro Saraniti per Lucca. Il giovane attaccante rosanero si era appena beccato un giallo, era diffidato e salterà la prossima partita. Ed è proprio Saraniti da posizione defilata a costringere Iannarilli a mandare la palla in corner con un tiro cross che sorprende l’estremo difensore degli umbri. Sono 5 i minuti di recupero. Al 92′ giallo per De Rose e punizione sulla trequarti per la Ternana: batte Falletti che colpisce l’incrocio dei pali, a botta sicura va Palumbo ma Pelagotti si ritrova miracolosamente il pallone tra le mani. Finisce così, Palermo-Ternana 1-1.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti; 4 Accardi (67′ Doda), 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 27 Luperini, 18 De Rose, 19 Odjer (67′ Broh); 20 Kanoute (46′ Silipo), 17 Lucca (81′ Saraniti), 14 Valente (69′ Floriano). A disp.: 12 Fallani, 3 Corrado, 8 Martin, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti. All. Boscaglia

TERNANA: 1 Iannarilli; 25 Defendi (30′ Laverone), 18 Boben, 6 Kontek, 28 Salzano; 30 Palumbo (75′ Paghera), 5 Damian; 21 Partipilo (30′ Peralta), 17 Falletti, 7 Furlan (60′ Ferrante); 10 Vantaggiato (60′ Raicevic). A disp.: 22 Vitali, 3 Mammarella, 8 Proietti, 11 Torromino, 14 Russo, 15 Suagher, 31 Frascatore. All. Lucarelli

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Zampese-Torresan); IV ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

MARCATORI: 46′ Lucca, 73′ Falletti

NOTE: ammoniti Furlan, Valente, Odjer, Luperini, Lucca, De Rose