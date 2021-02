Si è appena conclusa la sfida tra Palermo e Ternana, gara valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Al 90′ il risultato è di 1-1 grazie al gol di Lucca al 46′ e Falletti al 73′. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: Oggi, rispetto ad altre sfide, è impegnato molto. Sul finire del primo tempo Vantaggiato ci prova direttamente da calcio di punizione ma respinge con i piedi. Sul gol di Falletti avrebbe potuto coprire maggiormente la porta. A tempo scaduto si ritrova il pallone tra le mani dopo la ribattuta di Biden VOTO 5,5





ACCARDI: Straordinari per lui oggi. Deve difendere su Salzano e si spinge pure in avanti. Cross perfetto per Lucca che deve solo spingere dentro. Lascia il campo per infortunio VOTO 7

DAL 66′ DODA: È girato sul gol di Falletti. Prova qualche discesa duettando con Silipo. VOTO 5,5

PALAZZI: Non è difensore di ruolo, ma sembra più sicuro di Somma che lo è. Prova qualche lancio dalla difesa. VOTO 6

SOMMA: Sembra sempre in apprensione. Gli manca la sicurezza. Sul gol del pari è indeciso se accorciare su Damian oppure su Ferrante e sbaglia. VOTO 5,5

CRIVELLO: Parte spingendo molto e duettando con Valente. Sbaglia qualche appoggio semplice Il gol del pari è anche colpa sua perché finisce giù facilmente. VOTO 5,5

LUPERINI: Alcune volte da la sensazione di correre un po’ a vuoto, ma spizza qualche buon pallone. Nel secondo tempo cala leggermente. VOTO 6

DE ROSE: Prova ad imbastire qualche azione degna di nota e qualche volta ci riesce. La sua presenza si nota tanto. Chiude bene su Falletti. VOTO 6,5

ODJER: Buon filtro davanti la difesa. Qualche volta pressa Falletti per impedirgli di giocare il pallone. VOTO 6,5

DAL 66′ BROH: Sbaglia un colpo di testa facile facile che poteva portare i suoi sul 2-0. Poi sparisce VOTO 5

KANOUTE: Non salta mai l’uomo e non rientra quasi mai in tempo per aiutare Accardi in fase difensiva. VOTO 5

DAL 46′ SILIPO: Il suo ingresso si nota subito e crea quale pericolo per la difesa ospite. Partecipa all’azione del vantaggio rosanero. VOTO 6-

LUCCA: Nel primo tempo sciupa una grande occasione a tu per tu con Iannarilli. Non è sempre preciso quando gioca di sponda. Il gol è facile facile e non può sbagliarlo. VOTO 6,5

DALL’80’ SARANITI: Iannarlli è poco preciso su un suo tiro cross e rischia l’autogol. Non ha altre occasioni. VOTO SV

VALENTE: Nel primo tempo viene spinto in maniera vistosa in area da Defendi e ci starebbe il rigore. Il gol del vantaggio parte dai suoi piedi. VOTO 7-

DAL 79′ FLORIANO: Il tempo per lui è sempre poco. VOTO SV

BOSCAGLIA: Avanti con il 4-3-3 che sembra il vestito adatto per questa squadra. Cambia tutto l’attacco, ma la mossa non lo premia, così come non lo premia Broh che non si vede in campo. VOTO 5,5

TERNANA: Iannarilli 6; Defendi 5+ ( dal 30′ Laverone 5,5), Boben 6-, Kontek 5,5, Salzano 6+; 30 Palumbo, 5 Damian; Partipilo 5 ( 24 dal 30′ Peralta), 17 Falletti, 7 Furlan (dal 60′ Furlan); 10 Vantaggiato (dal 60′ Raicevic). Allenatore: Lucarelli A disposizione: 22 Vitali, 3 Mammarella, 8 Proietti, 9 Ferrante, 11 Torromino, 14 Russo, 15 Suagher, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 31 Frascatore.