Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, il Palermo ha voluto ringraziare i tifosi rosanero per il modo in cui hanno accolto la squadra al suo rientro in città. Ecco il messaggio del club: “Grazie per l’accoglienza. Palermo tutto, con i suoi dirigenti, staff e giocatori, vuole esprimere profonda gratitudine per la straordinaria e appassionata accoglienza tributata dai tifosi rosanero al rientro del gruppo in città, dopo la preparazione a Petralia Sottana. L’ennesima dimostrazione d’amore vero ed eterno per i nostri colori e della condivisione di un percorso comune, da affrontare tutti insieme. Uniti si vince, sempre. Forza Palermo”. In alto la foto in questione.