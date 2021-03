Sconfitta per le ragazze rosanero.

Al termine dei 90′ minuti di gioco la sfida fra Pescara e Palermo, valevole per l’11a giornata del girone D di Serie C femminile, si è conclusa sul risultato di 3-2 per le abruzzesi.





Dopo l’ultima vittoria contro il Monreale, quindi, le ragazze di Antonella Licciardi non riescono a confermarsi.