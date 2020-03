L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Matracia, responsabile sanitario del Palermo: «Negli allenamenti non è cambiato nulla, anche perché mantenere le distanze durante gli allenamenti è impossibile. Ma gli atleti mica sono malati, la prevenzione si fa in altri modi per una patologia come questa». La scelta della Lnd di rinviare la giornata di campionato in programma per domani, ovviamente, trova d’accordo il responsabile sanitario del Palermo: «Sì, perché la Lega ha intenzione di portare tutte le società sullo stesso piano. Non è che tutte sono il Palermo, qui il presidente Mirri, ma anche Sagramola e Castagnini stanno seguendo la situazione personalmente, così come Argento e Rinaudo per il settore giovanile. Non è facile per nessuno, anche a causa dei continui allarmismi».