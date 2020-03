L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Matracia, responsabile sanitario del Palermo: «Al momento utilizziamo due spogliatoi per la squadra, in modo di amplificare le distanze tra i giocatori, che fuori dal campo non potranno lasciare la città, né far venire i parenti da fuori. Ho raccomandato loro anche di non andare in giro per locali durante questo periodo ed evitare gli assembramenti di persone. Inoltre controlliamo le loro temperature quando necessario. Loro la controllano autonomamente la mattina, prima degli allenamenti, se qualcuno avverte qualche sintomo allora interveniamo noi. Lo staff è a disposizione dei calciatori 24 ore su 24, l’importante è non creare allarmismo eccessivo. Se c’è una febbre, dobbiamo indagare per capirne i motivi. Se uno è stato sempre a casa e ha seguito determinati accorgimenti, è difficile che si tratti di Coronavirus».