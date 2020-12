L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nicola Valente, attaccante del Palermo:

«Quelle tre vittorie non sono frutto del caso. Se il campionato fosse cominciato dopo il derby, saremmo stati primi in classifica. Il filotto l’abbiamo nelle corde, ci serviva un po’ di fiducia e l’abbiamo trovata, con l’aiuto del tecnico. Ora speriamo di finire al meglio il 2020. È chiaro che se dovessimo affrontare il Bari in casa dopo una bella vittoria a Vibo, allora potremmo iniziare a sognare di avvicinarci a quelle posizioni che competono al Palermo. Noi cerchiamo di vincerle tutte, pensando partita dopo partita e sentendo la responsabilità di indossare questa maglia».





«La nostra classifica è bugiarda. Magari non un avvio di stagione come l’abbiamo avuto noi, qualche difficoltà ci può stare. Abbiamo pagato questo inizio, ora dobbiamo guardare alle partite in cui abbiamo fatto bene».