Adesso è ufficiale. Il Newcastle cambia proprietario.

A comunicarlo è la Premier League, che fa sapere con il seguente comunicato:

“La Premier League, Newcastle United FC e St. James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull’acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Il club è stato ceduto al consorzio con effetto immediato. Tutte le parti hanno concordato che l’accordo è necessario per porre fine alla lunga incertezza dei tifosi sulla proprietà del club. La Premier League ha ora ricevuto assicurazioni legalmente vincolanti che il Regno dell’Arabia Saudita non controllerà il Newcastle United Football Club”.

La notizia del patrimonio da 400 miliardi di euro del fondo saudita ha fatto letteralmente impazzire il web d’oltremanica, ma non solo. C’è già chi sogna l’11 stellare del club inglese composta dai migliori giocatori al mondo: da Ronaldo a Messi passando per Mbappè. In alto un fotomontaggio che sta spopolando sui social.