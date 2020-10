Pronti, partenza, stop. Mentre il presidente della Regione prende tempo, annunciando per le 19 il ddl che dovrebbe concedere alla Sicilia le deroghe sull’apertura dei ristoranti – con una mossa che comunque entrerebbe in vigore solo a metà novembre – dal ministro per gli Affari regionali

Francesco Boccia arriva già uno stop: “Duole constatare, per alcune dichiarazioni pubbliche, la non completa consapevolezza della situazione sanitaria in Italia e duole ancor di più che non siano tenuti in dovuto conto i dati uniformi di rischio – scandisce l’esponente del governo Conte – Non fa eccezione la Regione Siciliana che ha anticipato attraverso il presidente Musumeci l’ipotesi di un ddl che, se dovesse essere approvato, sarà immediatamente impugnato dal governo. Con l’aumento esponenziale di contagi e l’aumento delle vittime, rinnovo ancora una volta la richiesta di massima collaborazione”.





Boccia annuncia anche l’impugnativa delle norme analoghe di Trentino e Alto Adige e che una decisione analoga riguarderà le altre Regioni:

“Nel momento in cui ripetiamo che l’esigenza di anticipare l’orario di chiusura dei locali, per ridurre la mobilità dei cittadini, è stata dettata da stringenti esigenze di emergenza sanitaria nazionale – taglia corto il ministro – ribadiamo che le decisioni di derogare alle misure del Dpcm minano i principi di uniformità di norme atti a garantire la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica. È sempre possibile, come abbiamo più volte sottolineato, adottare sui singoli territori misure più restrittive”.