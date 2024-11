Il Milan lo scopre dal comunicato stampa: “La partita è stata rinviata” | Dopo Bologna un altro stop

Novità incredibili sul prossimo match del Diavolo. Il rinvio di un altro match cambia totalmente i piani del tecnico.

Sono stati giorni di polemiche in Serie A a causa del rinvio della partita tra Bologna e Milan di sabato scorso. L’alluvione che ha colpito tutta l’Emilia Romagna infatti non ha permesso lo svolgimento della gara. Tuttavia per diverse ragioni le parti in causa sono state in disaccordo. Il club romagnolo e i suoi tifosi sono stati felici della decisione presa, soprattutto per una forma di rispetto nei confronti delle famiglie investite dalla calamità.

Al contrario invece il Diavolo, in particolar modo il presidente Scaroni, non si è detto contento per la scelta della Lega. In primis in questo modo la classifica della squadra meneghina sarà condizionata da questo asterisco, visto che sarà difficile trovare uno spazio per giocare il match prima di febbraio prossimo. Allo stesso modo poi il numero uno del club recrimina il fatto che si siano disputate tante altre manifestazioni sportive nella città.

Detto ciò è ovvio che gli strascichi continueranno ad esserci anche nelle prossime settimane. Ma per il Milan non è finita qui. Un’altra notizia simile infatti ha coinvolto ancora una volta i rossoneri. Un altro match di campionato è stato rinviato, cambiando così del tutto le carte in tavola e le scelte di mister Fonseca.

Milan, arrivato un altro rinvio

Le forti alluvioni hanno colpito anche la Spagna, in particolar modo la città di Valencia, dove si sono registrati anche diversi morti. Ed è chiaro che in questa situazione, ben più grave rispetto a quella di Bologna, sono state prese alcune decisioni anche in tema calcistico.

Il match di campionato tra Real Madrid e Valencia infatti è stato rinviato. Una notizia che dunque coinvolge anche il Milan, visto che martedì sera dovrà sfidare proprio i Blancos al Bernabeu per la gara di Champions League.

Vantaggio o svantaggio per il Diavolo?

Il rinvio del match di Valencia dunque implica per molti uno svantaggio per il Milan, visto che le Merengues arriveranno all’appuntamento belle fresche e riposate, oltre che cariche a molla per rifarsi dopo il pesante 4-0 subito nel classico.

C’è da dire però che il Real, saltando questa gara, tornerà a giocare con i rossoneri dopo ben 10 giorni. In questo modo di sicuro i calciatori saranno più freschi, ma forse anche meno preparati rispetto ai rossoneri.