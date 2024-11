“Andate a prendere subito Allegri”: messaggio nel cuore della notte | Max torna da prossima settimana

Il tecnico livornese torna in pista a pochi mesi dalla sua separazione con la Juve. Ecco su quale panchina si siederà settimana prossima.

Voci e indiscrezioni sono sempre all’ordine del giorno per quanto riguarda gli allenatori svincolati. Quando siamo giunti ad una fase cruciale della stagione infatti tanti tecnici sono a rischio sulle rispettive panchine, e di conseguenza l’ipotesi per coloro che sono senza contratto di tornare in pista si fa sempre più realistica.

Lo sa bene Max Allegri. Dopo la rottura e la conseguente separazione con la Juventus, il tecnico livornese è alla ricerca di una nuova avventura che possa rilanciarlo del tutto. Come dicevamo le congetture sul suo futuro sono state tantissime nel corso degli ultimi mesi. Finalmente però sembra che si sia arrivati alla svolta definitiva.

Un annuncio a sorpresa arrivato nel cuore della notte infatti ha praticamente sancito il ritorno in panchina del sei volte campione d’Italia. Infatti il mister è stato già chiamato, e a partire dalla prossima settimana rientrerà in pista. Vediamo però dove andrà ad allenare.

Annuncio chiarissimo: Allegri torna in panchina

La sconfitta di San Siro del Milan contro il Napoli, che si è imposto per 2-0, non è stata affatto digerita dai tifosi rossoneri. In tanti infatti hanno chiesto la testa di Paulo Fonseca. A conferma di ciò proprio nella notte successiva alla gara uno dei supporter ha scritto il seguente post sul proprio account X.

”Stasera è la degna chiusura del cerchio dell’incompetenza della dirigenza del Milan umiliata dell’allenatore che non ha voluto prendere. Stagione già finita a fine ottobre. Se hanno un minimo di dignità andare a prendere subito Sarri o Allegri. Altrimenti non arrivi nei primi 4”. Queste le parole del tifoso milanista, che dunque si augura apertamente un esonero del tecnico portoghese per rivedere nuovamente Allegri sulla panchina del Diavolo.

I tifosi non ci stanno

Come abbiamo potuto vedere dunque la piazza milanista non è affatto contenta di Fonseca, ma a quanto pare non lo è nemmeno la società.

Non è da escludere dunque che, qualora nelle prossime uscite del Diavolo le cose non andassero in maniera positiva, il tecnico lusitano venga esonerato. E a quel punto uno dei candidati principali per subentrare sarebbe proprio Allegri.