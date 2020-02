Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, il Savoia ha provato a risollevare il morale dell’ambiente biancoscudato dopo il pareggio rimediato nella sfida contro l’Acireale. Ecco il messaggio del club: “Potremmo decidere di guardare indietro, però scegliamo di proiettare il nostro sguardo avanti. Potremmo sottolineare gli errori, ma l’unico modo di risolverli resta lavorare e credere in questa squadra. Potremmo abbatterci, mollare prima che sia finita, però, non fa parte del nostro dna. Noi siamo Torre Annunziata: insieme, fino all’ultimo minuto di questo campionato”. In basso il post in questione.