Il Mattino: “Juve Stabia Primo match al Menti, la curva è già sold-out: «Carichi per il Palermo»”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla gara che la Juve Stabia giocherà oggi contro il Palermo.

Oggi il “Romeo Menti” riapre le sue porte per una giornata speciale di sport e calcio, con la Juve Stabia che ospita il Palermo in un’atmosfera di festa. Dopo i lavori di restyling e l’approvazione della Commissione Provinciale, lo stadio, con una capienza aumentata a 7100 spettatori, sarà quasi tutto esaurito. La curva sud è sold out e anche altri settori sono prossimi al tutto esaurito. Per i tifosi ospiti, il settore è stato limitato a 300 posti, con 279 biglietti già venduti.

La Juve Stabia, guidata da Guido Pagliuca, è attualmente in vetta alla classifica della Serie B, con 8 punti nelle prime quattro giornate, in compagnia di Pisa e Spezia. Pagliuca, che potrebbe presto firmare il rinnovo con la squadra, è consapevole dell’importanza della sfida contro il Palermo, una squadra costruita per il salto di categoria. Il tecnico sottolinea la necessità di mantenere alta la concentrazione e di non perdere palla contro un avversario organizzato e con grandi individualità.

Lo stadio “Menti”, con la previsione di oltre 6000 tifosi sugli spalti, sarà un fattore determinante. Pagliuca evidenzia l’importanza del supporto dei tifosi, considerandoli un “uomo in più” in campo, e riconosce che la squadra rispecchia il carattere e la determinazione della città.

Dal punto di vista tattico, Pagliuca potrebbe tornare alla difesa a quattro, con Varnier e Bellich centrali e Andreoni e Floriani Mussolini sugli esterni. In attacco, Adorante sarà il punto di riferimento, mentre Mosti e Piscopo agiranno alle sue spalle. Adorante, che ha ritrovato la condizione fisica nelle ultime settimane, è stato confermato titolare dal tecnico.

L’assenza di Folino per squalifica e qualche dubbio su Pierobon a causa di problemi fisici non preoccupano troppo Pagliuca, che potrà contare su un gruppo coeso e ambizioso, pronto a proseguire il buon cammino intrapreso nelle prime giornate di campionato.