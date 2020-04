L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole: «Ci aspettavamo onestamente un’operazione più coraggiosa: si poteva, si doveva osare di più. Riprendono le aziende strategiche e alcune legate all’export, l’edilizia penitenziaria e scolastica. Ma non si capisce perché erano rimasti bloccati i cantieri nelle scuole quando gli istituti erano chiusi agli alunni da due mesi. Per non dire della catena agroalimentare, che ha funzionato con successo: i cittadini hanno trovato sempre prodotti freschi. Ma ora ci sono grandi imprese del made in Italy che rischiano di saltare perché resta bloccata la vendita al dettaglio dei prodotti di qualità e di fascia alta».

Avete perso la battaglia per anticipare i tempi di apertura della ristorazione e dei negozi. Trovo davvero incomprensibile che si impediscano ancora le celebrazioni. Capiamo che tenere chiuso sia la cosa più semplice. Ma corriamo il rischio di costruire una società in piena depressione, non solo economica ma anche psicologica».