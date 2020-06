Caos in Lega Pro e in Serie D, domenica è prevista un’assemblea straordinaria per parlare della situazione nei due campionati. Secondo quanto riporta “Il Giornale”, sarà un’assemblea di forti tensioni dopo che il Comitato “Salviamoci” ha diramato un comunicato sul piede di guerra contro la decisione di retrocedere 36 squadre dalla Serie D. La situazione non è migliore al vertice, dove almeno 12 squadre in Lega Pro si sono schierate contro la decisione del format playoff/playout.