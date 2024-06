Il fratello di Miccoli una furia contro Toni: «Dovresti chiedere scusa» (VIDEO)

Federico Miccoli, fratello dell’ex rosanero Fabrizio, si è scagliato contro Luca Toni in un video pubblicato sui propri canali social. Ospite dello youtuber Il Pengwin, l’ex centravanti ha dichiarato di essere migliore Miccoli, innescando una reazione non indifferente da parte del fratello dell’ex capitano rosanero:

«Già l’espressione che hai fatto… Paragonarti a mio fratello è un sacrilegio, in più dire che sei migliore…forse a basket. Io non me la prendo con te ma con il “pinguino” che addirittura non ha staccato l’intervista. Mio fratello è paragonabile solo a 2/3 in Italia, e non voglio esagerare. Tu sei proprio l’anti-calcio. Dovresti chiedere scusa».