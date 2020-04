L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” parla dello studio dell’università Statale di Milano pubblicato sulla rivista Journal of Virology. “Inferenza computazionale della selezione alla base dell’evoluzione del romanzo coronavirus, SarsCov2” è il titolo della ricerca e porta la firma del Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica dei trapianti che fa riferimento al professore Mario Clerici. Secondo questo studio, SarsCov2, potrebbe modificarsi e produrre un ennesimo salto di specie dall’animale all’uomo portando ad un Coronavirus simile ma non uguale che potremmo chiamare SarsCov3. Il professor Clerici spiega che un animale attualmente sconosciuto è oggi serbatoio del virus già propenso a infettare l’uomo. È evidente, quindi, che questo rappresenta il nuovo concreto orizzonte per un quarto spillover.