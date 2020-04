L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano”, fa un punto circa la situazione Coronavirus nel mondo. Anche in America Latina si contano 25 mila casi. Gli uomini e le donne – si legge – possono uscire solo a giorni alterni. Tutti in casa, invece, di domenica. Riccardo Farina, professore di Italiano a Lima ha spiegato: «La quarantena è una misura difficile da attuare in una situazione così diseguale. L’altro giorno –racconta il professore Farina –la polizia ha sparato in aria a La Libertad per far rientrare in casa i cittadini che si rifiutavano di farlo».