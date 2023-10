L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” si sofferma su Fabrizio Corona e sull’appuntamento di martedì sera in diretta Rai.

In nemmeno un mese guadagnerà oltre 30 mila euro, sulle spalle di mamma Rai. Parliamo di Fabrizio Corona che, da poco uscito dal carcere, è già tornato al centro della scena mediatica per le sue rivelazioni sulle scommesse dei calciatori. Nelle ultime settimane, Corona è andato ospite prima da Mara Venier a Domenica in e poi nella prima puntata di Belve di Francesca Fagnani. Ingaggio, 12 mila euro per entrambe le ospitate, dove ha parlato soprattutto della sua vita privata. Totale: 24 mila euro. Martedì, invece, sarà ad Avanti popolo di Nunzia De Girolamo, dove ha promesso di dire tutto, o quasi, quel che sostiene di sapere e ancora non ha detto sul nuovo scandalo scommesse. E Viale Mazzini anche in questo caso pagherà. Tra gli 8 e i 10 mila euro, è la cifra di cui si parla. Così per le tre interviste Corona supererà abbondantemente i 30 mila. “Ci sono altri 10 giocatori e 5 squadra coinvolte. Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo. Faremo altri nomi e riveleremo la nostra fonte, che è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho”, afferma Corona.

Che per il momento non farà altre rivelazioni sul tema, così da far crescere l’attesa. “Diremo tutto martedì sera, dopo la partita. Presenterò tutte le prove dell’inchiesta sul calcio scommesse. Farò arrivare Avanti popolo al 15% .. .”, promette l’ex detenuto. Proprio martedì, nel pomeriggio, giocherà la Nazionale: Italia-Norvegia, per la qualificazione ai campionati europei. La gara per cui si stavano preparando Nicolò Zaniolo e Fabio Tonali, che poi hanno abbandonato Coverciano dopo esser stati raggiunti da avviso di garanzia. Resta da vedere se De Girolamo, che alla prima puntata ha racimolato un misero 3,6%, si sparerà subito Corona nella prima parte del programma oppure sceglierà la via dell’attesa, giocandoselo nella seconda. Più probabile, però, che partirà con lui. Su Avanti popolo la Rai ha scommesso molto: quest’anno sarà l’unico programma d’informazione della tv pubblica in prima serata, al costo di 200 mila euro a puntata. Il budget per gli ospiti è 5 mila a puntata, ma per le rivelazioni di Corona si farà un’eccezione.