Mario Pretto, DG del Legnago, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Oplontini.com”. Ecco quanto affermato: «Qualora una squadra vincitrice del campionato dovesse rinunciare all’iscrizione in Serie C, spetta di diritto alla seconda classificata di quel girone. Ci siamo anche sentiti con la Lega e abbiamo avuto rassicurazioni, da chi di dovere, che dopo le 19 di stasera, termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione in serie C, saremo noi ad essere chiamati al posto del Campodarsego».