Oggi 23 maggio la spiaggia di Mondello è stata presa d’assalto dai palermitani. In centinaia hanno approfittato della giornata di sole per fare il promo bagno della stagione e sdraiarsi al sole.

In tanti hanno sfidato i divieti attualmente in vigore per il contrasto all’emergenza Covid-19. A Mondello il virus non fa più paura.

C’è da dire anche che i bagnanti, come si vede dalla foto tratta dalla Webcam di Albaria.org, i palermitani che hanno organizzato l’uscita a Mondello hanno rispettato le distanze gli uni dagli altri.

Secondo l’ordinanza regionale e le altre norme nazionali, al momento non è consentito sostare in spiaggia ma solo fare il bagno a mare a scopo sportivo. Difficile accettarlo per i tanti siciliani che non vedono l’ora, viste le giornate di caldo e di sole, di fare visita alle località di mare.