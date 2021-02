Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, intervenuto al Business of Football Summit 2021 del Financial Times, ha fortemente criticato il piano di uno stanziamento di 6 miliardi di dollari per creare la Superlega.

Masters ha affermato che il piano spalleggiato da Barcellona e Real Madrid sarebbe «distruttivo per i valori del calcio domestico in Europa. Uno dei motivi per cui la Premier League è così competitiva è la lotta che ogni anno si ripetere per la qualificazione ai tornei europei, mentre qualsiasi proposta di una Superlega di cui abbia letto o sentito parlare non ha un accesso dai campionati locali».





Anche altre figure al vertice del calcio europeo hanno attaccato il piano, come ad esempio Christian Seifert, amministratore delegato della Bundesliga. «La cruda verità è che alcuni di questi cosiddetti super club sono macchine brucia-soldi e mal gestite che non sono state in grado di raggiungere un modello di business sostenibile, in una decade di crescita incredibile», ha sottolineato.