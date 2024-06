“Il centrocampista è stato ricoverato in ospedale”: portato d’urgenza sotto i ferri mentre era in vacanza | Paura e codice rosso

Un altro calciatore è rimasto vittima di un problema di salute. Tanta paura tra i tifosi della sua squadra e ovviamente tra i suoi familiari

Negli ultimi anni nel mondo del calcio, come del resto in quasi tutte le discipline sportive, sono aumentati a dismisura i casi di atleti ed ex atleti che hanno avuto a che fare con gravi patologie e svariati problemi di salute. In alcuni casi purtroppo così gravi da procurarne il decesso.

Non si contano, purtroppo, gli episodi che hanno colpito un numero elevato di calciatori sia in campo durante l’evento agonistico che nei momenti di riposo. È ancora scolpito nella mente di tutti gli appassionati di calcio il dramma del centrocampista danese Christian Eriksen, accasciatosi a terra durante il match d’esordio a Euro 2020 a causa di un problema cardiaco.

Proprio a tal proposito è stata un’autentica gioia vedere il trequartista del Manchester United andare in gol a tre anni di distanza, ancora una volta nella gara d’esordio della Danimarca ad Euro 2024.

Quanto accaduto qualche ora fa ci riporta purtroppo a momenti già vissuti nel recente passato: un altro calciatore che peraltro gioca nello stesso ruolo di Eriksen, è rimasto vittima di un malore e le sue condizioni, ancora da verificare, destano molta preoccupazione

Centrocampista in ospedale, ricovero d’urgenza: il suo club è in ansia

Si tratta di un volto e di un nome assai noto nel mondo del calcio, un giocatore che non più tardi di tre anni fa è stato molto vicino all’approdo in Serie A con la maglia del Genoa: il suo trasferimento in Liguria saltò proprio a un passo dall’annuncio ufficiale.

Stiamo parlando di Nabil Bentaleb, trentenne trequartista algerino reduce da una buona stagione con la maglia del Lille, la squadra allenata dal nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

Calcio in ansia per le condizioni di Bentaleb: il comunicato del Lille

Bentaleb è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Lille in seguito a un malore improvviso. La notizia è circolata prima in Algeria e adesso è stata confermata anche dalla stessa società transalpina che ha diramato una stringata nota ufficiale.

“Il LOSC informa che Nabil Bentaleb ha avuto un malore la sera di martedì ed è stato immediatamente preso in cura e inviato all’ospedale universitario di Lille per il ricovero. Il LOSC accompagna Nabil il più vicino possibile durante questa dura prova e gli dà tutto il suo sostegno“. Bentaleb è approdato a Lille durante l’estate del 2023 reduce da importanti esperienza in squadre come Tottenham e Schalke 04.