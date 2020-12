Il Borussia Dortmund decide di cambiare.

Decisiva la cocente sconfitta casalinga contro lo Stoccarda per 1-5. La squadra è stata affidata ad Edin Terzic, già in passato membro dello staff. Al francese non è bastato dunque vincere il girone di Champions League, lo stesso della Lazio, per ripagare la fiducia della società della Westfalia.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Lucien Favre non è più l’allenatore del Borussia Dortmund. I responsabili delle decisioni si sono uniti dopo la sconfitta interna per 5-1 con lo Stoccarda concordano all’unanimità Favre e il suo vice allenatore Manfred Stefes da rilasciare con effetto immediato. Fino alla fine della stagione, il precedente vice allenatore Edin Terzic sarà il capo allenatore”.