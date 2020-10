Mario Balotelli fatica a trovare squadra, il giocatore palermitano al momento risulta svincolato e ancora non ha trovato il club che fa per lui.

In estate era stato vicino al Besiktas, club turco, ma i bianconeri hanno preferito dire no al trasferimento. In particolare secondo quanto riporta “Fanpage.it”, l’allenatore Sergen Yalcin ha spiegato le motivazioni per cui ha rifiutato “Super Mario”. Di seguito le sue parole:





«Quando la società me lo ha chiesto, ho preferito dire no al trasferimento di Mario Balotelli. Il motivo? Troppe incognite sul suo conto e, oltretutto, i costi dell’operazione sarebbero elevati. Per questo ho scartato l’ipotesi».