Igea Virtus, Maltese: «Il mio gol a Palermo con il Licata ricordo bellissimo»

Il nuovo acquisto dell’Igea Virtus, Salvatore Maltese, ha rilasciato delle dichiarazioni su questa sua nuova avventura, ripercorrendo anche alcuni ricordi legati alla sua carriera:

«Ho giocato in Sicilia in piazze blasonate, anche a San Cataldo, in una squadra che non era mai arrivata così in alto: quinta con 52 punti all’attivo. Ricordo soprattutto il biennio di Licata, la vittoria con il Palermo e il mio gol alla Favorita. L’anno scorso, ad Acireale, è stato un anno positivo. Eravamo partiti per giocare un campionato tranquillo e siamo andati oltre le aspettative, fino alla semifinale playoff con il Siracusa. A livello personale sono soddisfatto perché ho giocato con continuità. Sono stato affascinato dal progetto dell’Igea Virtus e dai dirigenti. Mi ha anche aiutato a compiere questa scelta il mister, che mi ha voluto e mi ha fatto sentire importante, un perno della sua squadra. Non ho esitato quindi ad accettare».