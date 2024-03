Ifab: verso l’ok nel 2025 il nuovo fuorigioco “Wenger”

Rivoluzione in arrivo nel calcio.

Come si legge su “Sportmediaset” l’Ifab ha infatti autorizzato dal 2021 la sperimentazione di una nuova regola per cui un giocatore sarebbe considerato in fuorigioco solo se si trova davanti all’ultimo difensore con tutto il corpo. La nuova regola avrebbe gia’ l’ok del presidente della Fifa Gianni Infantino, da sempre fautore di un calcio offensivo, ma per essere approvata in via definitiva dovra’ essere presentata all’assemblea dell’Ifab in programma nel febbraio 2025.

Fautore di questa revisione della regola dell’off-side sarebbe Arsene Wenger, l’attuale capo dello sviluppo internazionale del calcio presso la Fifa ed ex allenatore dell’Arsenal. Il concetto dell’ex allenatore francese e’ incentrato nel lasciare che l’attaccante superi il difensore purche’ mantenga il contatto con almeno una parte del corpo che gli permetta di segnare un goal in linea con l’ultimo difensore. Cosi’, dallo scorso novembre, l’organismo mondiale sta sperimentando questo nuovo approccio nei tornei giovanili in Italia e Svezia.